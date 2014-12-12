Διακοπή υδροδότησης, την Τρίτη, στον οικισμό Μεσαγγάλων
Τέμπη | 25 Αυγ 2025, 12:23
Η ΔΕΥΑ Τεμπών ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης του οικισμού Μεσαγγάλων και συγκεκριμένα στην περιοχή Νούφαρα αύριο Τρίτη 26/08/2025, από τις 08:00π.μ έως και το πέρας των εργασιών, λόγω συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης.
