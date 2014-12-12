Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας συγχαίρουν θερμά τον μαθητή του τμήματος β1 γυμνασίου Δεβετζή Χαράλαμπο που διακρίθηκε ως ο νικητής του διαγωνισμού σύνθεσης για νέους έως 23 ετών και αφορούσε στη δημιουργία του μουσικού soundtrack του Circular Gaia Symposium 2025, μιας κορυφαίας διεθνούς συνάντησης για την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα που διεξήχθη στην Αθήνα στις 2 και 3 Οκτώβρη του 2025.

Τη βράβευση του μαθητή έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ζάππειο Μέγαρο και το νικητήριο μουσικό θέμα ¨Walzofthewind¨ παρουσιάστηκε ως ο επίσημος ύμνος του συμποσίου και θα συνοδεύει κάθε Circular Gaia Symposium στο μέλλον.

Το Circular Gaia Symposium 2025 φιλοξένησε Επιτρόπους της Ε.Ε. και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της, Έλληνες και ξένους υπουργούς, κορυφαίους ακαδημαϊκούς καθώς και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Ελληνοολλανδικού Επιμελητηρίου (HEDA).