Με την κλιματική κρίση να αλλάζει την καθημερινότητά μας και τη σχέση μας με το περιβάλλον, η Αντιδημαρχία Παιδείας & Άθλησης και η ΔΕΥΑΛ συνεχίζουν τον νέο κύκλο διαλέξεων με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η 2η Διάλεξη του «Πανεπιστημίου των Πολιτών» με τίτλο «Ανθεκτικοί Πολίτες – Ανθεκτικές Πόλεις» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

Πώς η προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων συνδέεται με την υγεία, την ευημερία και την ασφάλειά μας;

Με ποιους τρόπους οι κοινότητες μπορούν να μετατραπούν σε “ζωντανά οικοσυστήματα φροντίδας”, όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά;

Πώς οι πόλεις μπορούν να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία των κατοίκων τους μέσα από πρασιές, δημόσιους χώρους και βιώσιμες υποδομές;

Ποιες μορφές προσωπικής και συλλογικής δράσης έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος;

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.

Ελάτε να μάθουμε πώς η προσωπική ευθύνη γίνεται δύναμη για μια πόλη που προστατεύει το μέλλον των παιδιών μας.

Ομιλητής: ο Δρ. Χρήστος Κ. Μπιμπίτσος, Περιβαλλοντολόγος, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος και Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πέλλας.

Ο Δρ. Χρήστος Κ. Μπιμπίτσος είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πέλλας. Το μότο του είναι «Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις». Διαθέτει σπουδές στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επικοινωνία, ενώ το διδακτορικό του αφορά την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Κοινωνικού Οργανισμού «Το Πορτοκαλί Λεωφορείο», που υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής και ψυχο-εκπαίδευσης. Με τη σύζυγό του, Ιωάννα Αμπατζή, και το ψευδώνυμο «Ιούλιος Αύγουστος», έχουν συγγράψει τα βιβλία «Ο Μακιαβέλι Δήμαρχος» και «Η Αναρχία του Δημοσίου Υπαλλήλου». Έχει επίσης δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και τοπικό τύπο.

Σχολιασμός: Νίκος Πουτσιάκας, Κοινωνιολόγος

Συντονιστής Εκδήλωσης: Δρ Βούρος Παναγιώτης, Περιβαλλοντολόγος – Ειδικός σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Αειφόρου Ανάπτυξης & Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (ESG)

Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο της Λάρισα-Πόλη που Μαθαίνει.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)

E-mail: learning-city@larissa.gov.gr

facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016