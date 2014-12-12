Ο Δήμος Τεμπών, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, διοργανώνει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου, διάλεξη με θέμα: "Η κατοίκηση στη Λεκάνη του Συκουρίου και της Ελάτειας στους προϊστορικούς χρόνους. Αποτελέσματα αρχαιολογικών, γεωμορφολογικών και γεωφυσικών ερευνών"

Ομιλητές θα είναι η Δρ. Agathe Reingruber, Αρχαιολόγος- Καθηγήτρια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ο Δρ. Γεώργιος Τουφεξής, Αρχαιολόγος - Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, καθώς και ο Δρ. Αντώνης Μανάκος, Υδρογεωλόγος.

Η διάλεξη πραγματοποιείται με αφορμή την έκδοση συλλογικού τόμου που κυκλοφόρησε το 2025 από το Ινστιτούτο Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, στη γερμανική και αγγλική γλώσσα. Ο τόμος είναι διαθέσιμος με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο στον σύνδεσμο: https://doi.org/10.11588/propylaeum.1583

Η έρευνα αποτελεί αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας δεκαεννέα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2016–2025, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το νότιο τμήμα της λεκάνης του Συκουρίου καλυπτόταν μέχρι πρόσφατα από τη λίμνη Τόιβασι, της οποίας η στάθμη παρουσίαζε διακυμάνσεις ανάλογα με τις περιόδους βροχοπτώσεων και ξηρασίας. Όταν η στάθμη ήταν χαμηλή, οι προϊστορικοί κάτοικοι εγκαθίσταντο κοντά στις ακτές της λίμνης, ενώ στις υγρές περιόδους μετακινούνταν σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Μέσα από τα δώδεκα κεφάλαια του τόμου παρουσιάζεται το παλαιοπεριβάλλον της περιοχής, οι διαθέσιμες πρώτες ύλες, καθώς και οι στρατηγικές προσαρμογής των κατοίκων της στις κλιματικές αλλαγές και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν κατά τη Νεολιθική περίοδο (περίπου 6500–3200 π.Χ.).

Με την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και την ανάλυση του επιφανειακού αρχαιολογικού υλικού, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική οργάνωση των οικισμών, τη χρήση του χώρου και τα συλλογικά έργα, όπως οι τάφροι, που προστάτευαν τους οικισμούς από τις πλημμύρες.

Ο Δήμος Τεμπών προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλεξη, η οποία φωτίζει πτυχές της προϊστορικής ζωής και κατοίκησης στην περιοχή του Συκουρίου και της Ελάτειας, αναδεικνύοντας τη μακραίωνη ιστορία και τη σημασία του τόπου μας.