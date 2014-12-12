Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνεται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας διάλεξη με τον αρχαιολόγο Θεοχάρη Τσάμπουρα, αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.

Ο κ.Τσάμπουρας είναι διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει ειδικευθεί στα εργαστήρια ζωγραφικής της Μακεδονίας και γενικότερα στη μεταβυζαντινή ζωγραφική, σχετικά με την οποία έχει πραγματοποιήσει πολλές ανακοινώσεις και εκδόσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη Λάρισα θα μιλήσει με θέμα «Παράδοση και Ανανέωση. Η ζωγραφική της Θεσσαλίας και Μακεδονίας από τον 17ο στον 19ο αιώνα». Η ζωγραφική στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία στο διάστημα αυτό συγκροτείται μέσα σε ένα δυναμικό πλαίσιο κοινωνικών μεταβολών και αισθητικών αναπροσαρμογών. Η μελέτη των σωζόμενων μνημείων αναδεικνύει τα στάδια εξέλιξης της τέχνης στην παραπάνω περίοδο και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι παραγγελιοδότες των έργων. Η παρουσίαση διερευνά πώς οι κοινωνικοοικονομικές δυναμικές, οι μεταβαλλόμενες αισθητικές προτεραιότητες και η συνεχής αλληλεπίδραση με δυτικά και οθωμανικά πρότυπα συγκροτούν μια τέχνη που κινείται ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη αναθεώρησης των καθιερωμένων ιστοριογραφικών σχημάτων.

Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Εικόνες του Τυρνάβου» που φιλοξενείται στον χώρο υποδοχής του Διαχρονικού Μουσείου και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του έτους. Η έκθεση παρουσιάζει επιλογή από τις εικόνες ναών του Τυρνάβου που συντηρούνται στο Διαχρονικό Μουσείο με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.