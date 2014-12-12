Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας παρουσιάζει σήμερα, τη συναυλία «Διάλογοι», μια μουσική συνάντηση όπου η φωνή, το κλαρινέτο και το πιάνο συνομιλούν μέσα από διαφορετικές συνθετικές εποχές και αισθητικές.

Η συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Λ., έχει ως βασική ιδέα το τραγούδι (lied) και τις ποικίλες εκφάνσεις του από τον ρομαντισμό έως τον 20ό αιώνα. Το κοινό θα απολαύσει έργα των Spohr, Bliss, Kreutzer, Schubert και άλλων δημιουργών, μέσα από ένα πρόγραμμα που φωτίζει την ανθρώπινη φωνή ως κεντρικό άξονα επικοινωνίας και συγκίνησης.

Συμμετέχουν οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας: Βασιλική Ποζίδου – φωνή, Στέλιος Κοτρώτσιος – κλαρινέτο, Ιωάννα Σιοπούδη – πιάνο

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών δράσεων των καθηγητών του ωδείου, που με συνέπεια και έμπνευση μεταφέρουν τη μουσική τους εμπειρία από τη σκηνή στη διδασκαλία, εμπλουτίζοντας τη μουσική ζωή της πόλης με διαφορετικές προσεγγίσεις και καλλιτεχνικές προτάσεις.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ