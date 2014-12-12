Η Δημοτική Παράταξη Συμπαράταξη Λαρισαίων επισκέφθηκε την Αμυγδαλέα, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας Δημήτρης Δεληγιάννης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Ζαούτσος,Γιώργος Σούλτης,και Μιχάλης Τολίκας και από τη Συντονιστική Επιτροπή της παράταξης ο Συντονιστής Δημήτρης Τσούμας και ο αναπληρωτής Συντονιστής Αποστόλης Πέκας.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

"Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χρήστο Μακρίδη και τον παλιό αυτοδιοικητικό Βαγγέλη Γραμμένο και συζητήθηκαν σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και στις συζητήσεις με τους κατοίκους αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως:

• η ασφαλτόστρωση του δρόμου Αμυγδαλέας – Μάνδρας,

• οι ανάγκες βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου,

• η αναγκαιότητα δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού,

• η κατασκευή χώρου αναψυχής στα Μικρά Τέμπη και η αξιοποίησή του για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,

• οι εργασίες στο παλιό Σχολείο και οι δυνατότητες αξιοποίησής του.

Η επίσκεψη στην Αμυγδαλέα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Συμπαράταξης Λαρισαίων για ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίεςκαι την ανάδειξη των ζητημάτων που τις απασχολούνγια λύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη κάθε κοινότητας.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών, ακούγοντας τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους για έναν Δήμο με καλύτερη καθημερινότητα και περισσότερες ευκαιρίες για όλους."