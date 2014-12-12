Πανελλαδική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, κτηνοτρόφοι στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για τα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί από την ευλογιά καθώς επίσης και ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, το άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους και όχι μπροστά τους”.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)