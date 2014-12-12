Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα, στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την ευλογιά.

Τους κτηνοτρόφους συνάντησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα και τον διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρη Σταυρίδη.

Oι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται από την ευλογιά και το εισόδημά τους να πλήττεται ανεπανόρθωτα. Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Μεταξύ άλλων ζητούν παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για τα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί από την ευλογιά, καθώς επίσης και εμβολιασμό των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

