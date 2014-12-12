Στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Λάρισα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας δήμαρχοι περιοχών που κλείνουν υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Στην ΠΕ Λάρισας κλείνουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο και Αγιά στους ομώνυμους Δήμους και στο Συκούριο του Δήμου Τεμπών.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και οι δημαρχοι Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, Τεμπών Γιώργος Μανώλης και Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, οι οποίοι σε δηλώσεις επισήμαναν την ανάγκη να παραμείνουν τα υποκαταστήματα ανοιχτά, για να εξυπηρετούν χιλιάδες κατοίκους των δήμων τους, ενώ έκανα λόγο για υποβάθμιση των χωριών.

Σημειώνεται ότι το πρωί αντίστοιχη παράσταση διαμαρτυρίας έγινε από κατοίκους του Τυρνάβου στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, το οποίο καταργείται.

Ομόφωνο ψήφισμα αντίθεσης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Επίσης, με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο κλείσιμο του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγιάς και ζητά:

-Την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στην περιοχή.

-Τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του με πλήρη στελέχωση, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί με επάρκεια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

-Τη δέσμευση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ και της Πολιτείας ότι θα μεριμνήσουν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του καταστήματος, αντί για την υποβάθμισή του.

-Τη διασφάλιση της συνέχισης των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του καταστήματος σε συνεργασία με την Eurobank, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους κατοίκους.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)