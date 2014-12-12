Την έντονη διαμαρτυρία του για το αιφνίδιο και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Συκούριο του Δήμου Τεμπών εκφράζει ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης.

Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο υποκατάστημα εξυπηρετούσε επί δεκαετίες όχι μόνο τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, αλλά και πολίτες από τις γύρω κοινότητες και τον όμορο Δήμο Αγιάς.

«Η παρουσία των ΕΛΤΑ είναι απολύτως αναγκαία για την καθημερινή εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, επαγγελματιών και αγροτών, που βασίζονται στις υπηρεσίες του για τις συναλλαγές τους», τονίζει ο κ. Μανώλης.

Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Δήμου Τεμπών έχει πληγεί κατ’ επανάληψη από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα («Διομήδης» 2022, «Daniel» και «Elias» 2023), καθώς και από ζωονόσους, γεγονός που έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία.

«Οι κάτοικοι δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και ανάκαμψης. Σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, η παρουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως το Ταχυδρομείο, είναι καθοριστικής σημασίας», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Μανώλη, η απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ελήφθη με στενά οικονομικά κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής.

«Ο αντίλογος πως οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά δεν πείθει, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένο και δεν διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις. Επιπλέον, το υποκατάστημα παρουσίαζε ικανοποιητική κίνηση, γεγονός που αποδεικνύει πως η λειτουργία του είναι όχι μόνο κοινωνικά απαραίτητη, αλλά και οικονομικά δικαιολογημένη», σημειώνει.

Ο Δήμος Τεμπών ζητά:

Την άμεση επανεξέταση της απόφασης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Συκουρίου.

Τη συνέχιση της λειτουργίας του με πλήρη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τη θεσμική ενημέρωση του Δήμου για τον μελλοντικό σχεδιασμό των ΕΛΤΑ στην περιοχή.

Την ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του Ταχυδρομείου, «ως πράξη κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού προς τους κατοίκους της περιοχής».

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Τεμπών τονίζει: