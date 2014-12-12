«Θέλουμε όλα τα παιδιά μας να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά πρωτίστως με χαμόγελο κι έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, με αφορμή τη διανομή σχολικών ειδών, μια από τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, για τη στήριξη μαθητριών και μαθητών ευάλωτων οικογενειών.

Από τον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου και βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, ο κ. Μαμάκος τόνισε πως τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: «τα μαθήματα και η προσπάθεια που καταβάλλουν, μέσω της γνώσης, για να κατακτήσουν ένα καλύτερο αύριο».

Μαζί του ήταν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, η κ. Αντιγόνη Μπουχώρη, κοινωνική λειτουργός του Συμβουλευτικού Σταθμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ. Θεόδωρος Γαντζούδης, τα στελέχη, κ. Χαρούλα Ραχωβίτη, κ. Γιώργος Παπαδόντας και άλλα μέλη της δομής.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα δοθούν στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου τετράδια, βιβλία, γραφική ύλη, σχολικές τσάντες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Ο κ. Μαμάκος δεν παρέλειψε να κάνει ξεχωριστή αναφορά στους συλλόγους, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες που στηρίζουν τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τους οποίους και ευχαρίστησε θερμά.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου Λαρισαίων για τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών εντάσσεται και το Κοινωνικό Φροντιστήριο, που έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις, καθώς και η νέα δράση στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων, όπου για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιούνται οργανωμένα προγράμματα σχολικής μελέτης, σε συνεργασία με φιλολόγους και μαθηματικούς (ΕΜΕ Λάρισας).

«Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί το μέλλον που θέλει να κατακτήσει», επισήμανε ο κ. Μαμάκος.