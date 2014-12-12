Ο Δήμος Τεμπών, μέσω της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποίησε και τον μήνα Αύγουστο 2024 τη διανομή βασικών ειδών διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα.

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η κάλυψη αναγκών καθημερινής διαβίωσης για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Η Πρόεδρoς και δημοτική σύμβουλος κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, δήλωσε:



«Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής μας. Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στηρίζουμε έμπρακτα όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν είναι μόνος. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην προϊσταμένη και τους εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες, στα ΚΑΠΗ, στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και στο Κέντρο Κοινότητας για την πολύτιμη συμβολή τους.»

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών συνεχίζει τη λειτουργία της με συνέπεια και ευαισθησία, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα στους δημότες που το έχουν ανάγκη.