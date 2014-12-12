Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος διανομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 η τακτική διανομή βασικών αγαθών στους δικαιούχους – ωφελούμενους και στις οικογένειές τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια σταθερή κοινωνική δομή αλληλεγγύης που λειτουργεί στον Δήμο μας, παρέχοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συμπολίτες μας που δοκιμάζονται οικονομικά. Μέσα από τη δράση του, ενισχύεται έμπρακτα η κοινωνική συνοχή και καλλιεργείται το αίσθημα αλληλοβοήθειας μεταξύ των κατοίκων του Δήμου.

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας ή είδη ατομικής υγιεινής, απευθυνόμενος σε οποιαδήποτε από τις κοινωνικές δομές του Δήμου:

στα ΚΑΠΗ ,

στα , στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ,

στο πρόγραμμα , ή απευθείας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η προσφορά και η συμμετοχή των δημοτών αποτελούν κινητήριο δύναμη για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη.

Σε δήλωσή της η Προέδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δημοτική Σύμβουλος, κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση αναφέρει:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί θεμέλιο της τοπικής κοινωνίας μας.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι κανείς δεν είναι μόνος του στις δυσκολίες.

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συμβάλλουν – τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών, τους εθελοντές και τους συμπολίτες που προσφέρουν με αγάπη αγαθά και χρόνο.

Η συμμετοχή όλων μας κάνει πιο δυνατή την κοινωνική αλυσίδα του Δήμου μας και δίνει ουσιαστικό νόημα στις έννοιες της ανθρωπιάς και της προσφοράς».