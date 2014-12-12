Στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προχώρησε στην παραλαβή και διανομή άνω των 20 τόνων ροδάκινων και νεκταρινιών, αξιοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αποσυρόμενων Προϊόντων του Α.Σ. Επισκοπής Νάουσας.

«Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Λαρισαίων έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις οικογένειες που σηκώνουν μεγαλύτερα βάρη, όπως οι τρίτεκνες και πολύτεκνες. Η στήριξή τους δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά αποτελεί σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, μέσα από δράσεις που ανακουφίζουν την καθημερινότητά τους. Με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τις δομές αλληλεγγύης του Δήμου, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ευάλωτο συμπολίτη μας και συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τον κοινωνικό μας ιστό», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων σε δήλωση του.

Στην διαδικασία της παραλαβής / διανομής παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, ο Διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κ. Θεόδωρος Κυρόπουλος, ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Θεόδωρος Γαντζούδης, το στέλεχος της Δομής κ. Γιώργος Παπαδόντας, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων πολυτέκνων και τριτέκνων της Λάρισας, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος των Πολυτέκνων κ. Δημήτρης Οικονόμου και ο Πρόεδρος των Τριτέκνων κ. Δημήτρης Μπουλούμπασης, μαζί με μέλη των συλλόγων. Παρόντα ήταν, επίσης, στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου, για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.