Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η επίσημη έναρξη της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 25», που διεξάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.).

Η άσκηση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου, διεξάγεται με τη συμμετοχή φορέων του στρατιωτικού και πολιτικού τομέα σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, με στόχο τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη δοκιμή του Συστήματος Συναγερμού και την εξάσκηση των διαδικασιών που προβλέπονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημ. Κουρέτας, στον χαιρετισμό του στάθηκε στο γεγονός πως τέτοιου είδους ασκήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο επίκαιρο παράδειγμα της σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, για να τονίσει την αλλαγή αυτή. «Όπως ο στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν και ετοιμάζονται για ένα δυνητικό περιστατικό, έτσι λοιπόν αυτές οι ασκήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ουσία για εμάς, καθώς η γενιά μας μπορεί αναπάντεχα να βρεθεί απέναντι σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Εμείς δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, ωστόσο η προσοχή μας σε αυτή την άσκηση κρίνεται σωστή και απαραίτητη. Χαιρετίζω το ενδιαφέρον σας και σας εύχομαι μια ομαλή διεξαγωγή, με καλά αποτελέσματα»

Δημ. Μπίκος: «Στόχος η δημιουργία μιας ανθεκτικής Θεσσαλίας»



Ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, κ. Δημ. Μπίκος στην παρουσίαση της άσκησης είπε: «Η άσκηση ‘ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 25’ αναδεικνύει τη σημαντικότητα της σχεδίασης μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, σε ένα τόσο ρευστό και πολύπλοκο πολιτικό σκηνικό, όπου τα αντιμαχόμενα συμφέροντα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Πρόβλεψη και διαχείριση δυνητικά καταστροφικών φαινομένων, πολιτική σχεδίαση και ένα καλά εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι ότι χρειαζόμαστε για να στήσουμε μια ανθεκτική Περιφέρεια. Ο σκοπός διεξαγωγής της άσκησης είναι να διδαχθούμε από την προηγούμενη και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα μέχρι την επόμενη. Τα αποτελέσματα που θα λάβουμε θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της ετοιμότητας του τόπου μας.



Ο ίδιος επισήμανε πως τόσο η Περιφερειακή Αρχή, όσο και οι Δημοτικές Αρχές, σε συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς έχουν κληθεί να λύσουν προβλήματα που υφίστανται από προηγούμενες δεκαετίες. «Σήμερα, γίνεται ένα μεγάλο βήμα, όλοι εμείς κοιτάζοντας ευσυνείδητα τα θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα της περιοχής μας και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια των συμπολιτών μας, θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο, βρίσκοντας θεσμοθετημένες λύσεις που θα μείνουν για πάντα. Αν στη δική μας θητεία καταφέρουμε να λύσουμε έστω και ένα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα θα το θεωρήσουμε επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στην εναρκτήρια εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας, κ. Βασ. Σίμος, ο οποίος μοιράστηκε ένα προσωπικό του βίωμα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής, Αντιδήμαρχοι, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ), κα Τσακνάκη, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, κα Ζιάκα, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Δήμων, Νοσοκομείων, Εφορειών Αρχαιοτήτων και λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00, σε όλη την επικράτεια, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού, με σειρήνες Πολιτικής Άμυνας και καμπάνες εκκλησιών, ως μέρος της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2025», η οποία διεξάγεται παράλληλα.

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πυρασφάλειας που οφείλει να λαμβάνει κάθε φορέας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διενεργήσει ενημέρωση και επίδειξη χρήσης πυροσβεστικών μέσων, στο κτίριο του Διοικητηρίου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

Η ενέργεια θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της εταιρείας «Pyrosos - MΠΑΡΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», με τη συμμετοχή αιρετών, υπαλλήλων και συμμετεχόντων στην άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 25». Το θεωρητικό μέρος θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., ενώ το πρακτικό μέρος της επίδειξης θα διενεργηθεί στον εξωτερικό χώρο του Διοικητηρίου.