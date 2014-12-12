Έναν 61χρονο άνδρα, που είχε βρεθεί στη θάλασσα μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους, διέσωσαν το απόγευμα της Τρίτης οι λιμενικές Αρχές με τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών, στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου.

Ειδικότερα τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, του Πλαταμώνα και της Σκάλας Κατερίνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για ερασιτεχνικό σκάφος σε δυσχερή θέση με έναν 61χρονο ημεδαπό επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, έξω από το λιμάνι του Λιτόχωρου.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), τέσσερα ιδιωτικά σκάφη καθώς και δύο Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Ο 61χρονος εντοπίστηκε εντός της θάλασσας και περισυνελέγη από το επαγγελματικό-τουριστικό (Ε/Π-Τ/Ρ) ¨FLAME¨ Ν.Π. 9761.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι ¨ΓΡΙΤΣΑ¨ Λιτόχωρου, καλά στην υγεία του. Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Το ερασιτεχνικό σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.