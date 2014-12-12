Από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Απόστολο Μπίλλη, πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Με αφορμή σημερινά «φωτογραφικά» δημοσιεύματα που με στοχοποιούν προσωπικά, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Τα όσα αναφέρονται είναι ψευδή και ανυπόστατα . Ουδέποτε εισέπραξα αποζημίωση για καλλιέργειες που δεν είχαν πληγεί, ούτε υπέβαλα ψευδή στοιχεία σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ουδέποτε είχα ούτε έχω καλλιέργειες στην πλημμυρισμένη περιοχή της λίμνης Κάρλας.

Εδώ και 20 χρόνια καλλιεργώ σταθερά 500 έως 700 στρέμματα βιομηχανικής τομάτας και η συγκομιδή πραγματοποιείται κάθε χρόνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δεδομένα αυτά είναι γνωστά και καταγεγραμμένα. Αξίζει να αναφέρω ότι σήμερα έχω ασυγκόμιστα 500 στρέμματα βιομηχανικής τομάτας. Οι δηλώσεις καλλιέργειας στον ΟΣΔΕ για το 2023 τόσο η δική μου όσο και της συζύγου μου υποβλήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Άλλωστε υπάρχουν τα μέσα ελέγχου, όπως οι δορυφορικές εικόνες monitoring, τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν την αλήθεια και να αποτυπώσουν με ακρίβεια την κατάσταση των καλλιεργειών μου.

Η δημοσιογραφική δεοντολογία προϋποθέτει τον έλεγχο και την τεκμηρίωση κάθε πληροφορίας πριν από τη δημοσιοποίησή της. Εύχομαι αυτό να τηρείται στο ακέραιο, προς όφελος της αλήθειας και της αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών.

Η επαγγελματική και αυτοδιοικητική σταδιοδρομία μου είναι διαφανής και καθαρή, και έτσι θα παραμείνει. Δεν πρόκειται να αφήσω ανυπόστατες αναφορές να πλήξουν την τιμή και την υπόληψή μου και για αυτό επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου.