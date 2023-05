Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 7.30 μ.μ. στο Διαχρονικό Μουσείο μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Ιπποκράτη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, για τον εορτασμό της οποίας το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε φέτος ως κεντρικό θέμα: «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής».

Η εκδήλωση, στην οποία η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, περιλαμβάνει συναυλία με το μουσικό σύνολο KramaPianoEnsemble, αποτελούμενο από τους μουσικούς: Ζωή Σαμσαρέλου, Ευαγγελία Αργυροπούλου, Μιχάλη Καλτσίδη, Κατερίνα Παπάζογλου, Ιόλη Ρώσσιου, Ορέστη Σιωρόπουλο και Μαρία Τσιγάρα.

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «Κράσις-Τα Τέσσερα Στοιχεία» αποτελεί μια επιλογή μουσικών θεμάτων του παγκόσμιου ρεπερτορίου και είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία του Ιπποκράτη (5ος-4ος αι. π.Χ.), θεμελιωτή της Ιατρικής επιστήμης, ότι καθένα από τα τέσσερα στοιχεία, γη, αέρας, νερό και φωτιά, αντιστοιχεί σε ένα όργανο του σώματος και σε μία εποχή του έτους. Κατά τον Ιπποκράτη, υπό την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο σώμα εμπεριέχονται τέσσερις ζωογόνοι χυμοί που διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, ενώ ο όρος «Κράσις» υποδηλώνει τη σωστή αναλογία αυτών των χυμών.

Λόγω του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων την 18η Μαΐουη είσοδος στο Διαχρονικό Μουσείο καθώς και σε όλα τα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη.

ΚΡΑΣΙΣ/ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φωτιά/Καλοκαίρι/Συκώτι/ιδιοσυγκρασία: χολώδης,δηκτικός

Cl. Debussy(1862-1918)

«Sixépigraphesantiques», Ν.1 PourinvoquerPandieuduventd’ été (Για να προκαλέσουμε τον Πάνα, θεό του καλοκαιρινού ανέμου)

Ζωή Σαμσαρέλου, Ορέστης Σιωρόπουλος

Fr. Couperin(1668-1733)

Pièces de Clavecin, 23ème Ordre, Les Satyrs

Ζωή Σαμσαρέλου

deFalla(1876-1946)

DanzaRitualdelFuego (Ο χορός της φωτιάς)

Μαρία Τσιγάρα, Ιόλη Ρώσσιου

A.Piazzolla(1921-1992)

VeranoPorteno (Καλοκαίρι)

Μαρία Τσιγάρα, Ευαγγελία Αργυροπούλου

--------------------------------------------------------------------------------------

Kagel (1931-2008)

Der Eid vonHippoktrates (O όρκος του Ιπποκράτη)

Ευαγγελία Αργυροπούλου, Ιόλη Ρώσσιου, Ορέστης Σιωρόπουλος

---------------------------------------------------------------------------------------

Γη/Φθινόπωρο/Σπλήνα/ιδιοσυγκρασία: μελαγχολικός, σοβαρός

Juon(1872-1940)

9 Miniaturen für klavier, «Satyre und Nymphen» Op.18 N.6 Elegie,Napaie in tiefer Betrübnis (Ελεγεία, Η Ναπαία σε βαθιά θλίψη)

Ζωή Σαμσαρέλου

Ι. Γκίκας(γενν.1974 )

Το κυνήγι της Δήμητρας (2012/2022)

MαρίαΤσιγάρα

Ν. Τaylor(γενν.1963)

Scarlet letters, 3 piano preludes (2021)

Alone together

Sunday dreaming

Choose to be me

Ευαγγελία Αργυροπούλου, Μιχάλης Καλτσίδης

A.Piazzolla(1921-1992)

ΟtonoPorteno (Φθινόπωρο)

Ζωή Σαμσαρέλου, Ευαγγελία Αργυροπούλου

--------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

--------------------------------------------------------------------------------------

Νερό/Χειμώνας/Εγκέφαλος/ιδιοσυγκρασία: φλεγματικός, ψύχραιμος

Händel, AllegrowithHornpipe («WaterMusic»),σεδιασκευήC. Burchardγιαπιάνο 4 χέρια

Ιόλη Ρώσσιου, Μιχάλης Καλτσίδης

Saint-Saens(1835-1921)

«Le carnaval des animaux»,

N.7 Aquarium

N.13 Lecycne

Ιόλη Ρώσσιου, Ορέστης Σιωρόπουλος

A.Piazzolla(1921-1992)

InviernoPorteno (Χειμώνας)

Ευαγγελία Αργυροπούλου, Ιόλη Ρώσσιου

----------------------------------------------------------------------------------------

Γ. Κουμεντάκης(γενν. 1959)

Ένας γρύλλος στο φαράγγι του Κοτσυφού, για 3 πιανίστες σε ένα πιάνο (2012)

Ζωή Σαμσαρέλου, Κατερίνα Παπάζογλου, Μαρία Τσιγάρα

-----------------------------------------------------------------------------------------

Αέρας/Άνοιξη/Καρδιά/ιδιοσυγκρασία: εύχαρις, ελαφρός

Cl. Debussy (1862-1918)

EtudeN.11, Pourlesarpègescomposés (Για τους σύνθετους αρπισμούς)

Ορέστης Σιωρόπουλος

Α. Νασοπούλου (γενν. 1972)

Ochto (2016)

Κατερίνα Παπάζογλου

Stravinsky(1882-1971)

“Theriteofspring”, SacrificialDanceofthechosenMaiden (Θυσιαστικός χορός της κόρης)

Ευαγγελία Αργυροπούλου, Ορέστης Σιωρόπουλος

A.Piazzolla(1921-1992)

PrimaveraPortena (Άνοιξη)

Κατερίνα Παπάζογλου, Ζωή Σαμσαρέλου

KRAMA PIANO ENSEMBLE

Το πιανιστικό σύνολο «KramaPianoEnsemble» ιδρύθηκε το 2004 από τη Ζωή Σαμσαρέλου με την αρχική ονομασία «Temperamentum». Το σύνολο αποτελείται από πιανίστες που ερμηνεύουν έργα για 4 ή περισσότερα χέρια σε ένα ή δύο πιάνα.

Όλοι οι πιανίστες έχουν αποφοιτήσει από την τάξη της Ζωής Σαμσαρέλου κυρίως στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μέλη του συνόλου εναλλάσσονται στις συναυλίες, γύρω από ένα σταθερό πυρήνα μόνιμων μελών.

Οι συναυλίες του συνόλου βασίζονται σε συγκεκριμένη θεματική κάθε φορά, όπως το αφιέρωμα σε Έλληνες συνθέτες και τα έργα εμπνευσμένα από την τζαζ.

Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Φεστιβάλ Πηλίου το 2019.

ΜΕΛΗ KRAMA PIANO ENSEMBLE 2023

Ευαγγελία Αργυροπούλου

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μουσική Παιδαγωγική (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), απόφοιτη ειδίκευσης πιάνου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ(τάξη Ζωής Σαμσαρέλου) και διπλωματούχος του Κ.Ω.Θ. (τάξη Ζωής Σαμσαρέλου). Έχει βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου.

Είναι εκπαιδευτικός μουσικής στην Α/θμια εκπαίδευση και συνεργάζεται ως συνοδός-πιανίστα με διάφορα ωδεία καθώς και με το Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου.

Μιχάλης Καλτσίδης

Έχει λάβει δίπλωμα πιάνου από το ΚΩΘ το 2019 (τάξη Ζωής Σαμσαρέλου).

Έχει συμμετάσχει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Έχει βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου. Είναι πτυχιούχος τουΤμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και τώρα φοιτά στο μεταπτυχιακό Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Κατερίνα Παπάζογλου

Κάτοχος M.A. in Music, 2008, CaliforniaStateUniversity, LosAngeles, (advisorDr. DavidConnors) με υποτροφία Fulbright, απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκης (τάξη Ζωής Σαμσαρέλου) και διπλωματούχος πιάνου και φούγκας από το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (2000, τάξη Γιώργου Τζούκα).

Είναι διορισμένη εκπαιδευτικός μουσικής σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης, έχει εργαστεί ως καθηγήτρια πιάνου και μουσικής συνοδείας (Βερολίνο, Σιγκαπούρη, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη) και έχει δώσει ατομικά ρεσιτάλ.

Ιόλη Ρώσσιου

Απόφοιτη του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ, με ειδίκευση στη Σύνθεση -κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής, κάτοχος διπλώματος πιάνου (ΚΩΘ τάξη Ζωής Σαμσαρέλου) και πτυχίου φούγκας (ΚΩΘ τάξη Κώστα Τσούγκρα). Εργάζεται ως καθηγήτρια πιάνου, μουσικής αγωγής και χορωδίας στη Θεσσαλονίκη και είναι εξωτερική συνεργάτις των Θεατρικών Εργαστηρίων του ΚΘΒΕ. Ως συνθέτρια έχει γράψει μουσική για παιδικά παραμύθια, για το ΚΘΒΕ και για μικρούς θιάσους και έχει συνεργαστεί με την ΕΡΤ 3.

Ορέστης Σιωρόπουλος

Σπουδαστής Ανωτέρας Γ΄του ΚΩΘ (τάξη Ζωής Σαμσαρέλου), απόφοιτος του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας (πτυχία Αρμονίας και Αντίστιξης), φοιτητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ. Έχει διακριθεί με Β' Βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό "Τάσος Παππάς", έχει συμμετάσχει σε σύνολα μουσικής δωματίου και έχει συμπράξει ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μετά από ακρόαση, έγινε δεκτός στο RoyalConservatory της Χάγης, όπου και θα φοιτήσει από τον Αύγουστο του 2023.

Μαρία Τσιγάρα

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική της Μουσικής του τμήματος ΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος Διπλώματος Πιάνου από το ΚΩΘ (τάξη Ζωής Σαμσαρέλου) και Πτυχίου Αρμονίας (τάξη Κώστα Τσούγκρα).

Έχει συμπράξει ως σολίστ με τη Δημοτική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει λάβει μέρος ως πιανίστρια στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας "FelixMendelssohn" της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει δώσει ατομικά ρεσιτάλ.

Από το 2002 εργάζεται ως συνοδός και καθηγήτρια πιάνου σε ωδεία της Θεσσαλονίκης. Έχει συνεργαστεί με το Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου.

Ζωή Σαμσαρέλου

Καθηγήτρια πιάνου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του InternationalPelionFestival.

Το νέο διπλό άλμπουμ της “Ek-stasis-Dionysus, NymphsandSatyrs” κυκλοφορεί από την εταιρία DivineArtRecords.