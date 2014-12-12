Ο Δήμος Φαρσάλων ενημερώνει τους δημότες του τα παρακάτω όσον αφορά την αποκομιδή των Ογκωδών Αντικειμένων και Αδρανών Οικοδομικών Υλικών:

- Ως προς τα Ογκώδη Αντικείμενα (έπιπλα – στρώματα – κρεβάτια κλπ) παρακαλούνται οι πολίτες να τα αποσυναρμολογούν κατά το δυνατόν, να τα μεταφέρουν και να τα τοποθετούν τις πρωινές εργάσιμες ημέρες και ώρες (πλην Τρίτης), στον κίτρινο μεταλλικό κάδο ανακύκλωσης στην Λαϊκή Αγορά, όπισθεν του ΤΟΕΒ με την ένδειξη “ΟΓΚΩΔΗ”. Πριν την μεταφορά των υλικών απαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία του Δήμου στο τηλ.: 2491024585.

- Όσον αφορά τα Αδρανή Οικοδομικά Υλικά ο Δήμος Φαρσάλων θα παραλαμβάνει μικροποσότητες αδρανών υλικών μέχρι τρία τσουβαλάκια λιπασμάτων στην Λαϊκή Αγορά, όπισθεν του ΤΟΕΒ με την ένδειξη “ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ”. Πριν την μεταφορά των υλικών απαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία του Δήμου στο τηλ.: 2491024585.

Κατόπιν τούτων απαγορεύεται η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης.