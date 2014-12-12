Στη Λάρισα θα βρίσκονται σήμερα, καλεσμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Κ. Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ο Κωνσταντίνος Γλούμης–Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Το Σάββατο θα παρευρεθεί και η Ελεονώρα Μελέτη, Ευρωβουλευτής και Συντονίστρια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της διημερίδας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).

Η διημερίδα, με τίτλο «Ολιστική Υποστήριξη ΑμεΑ και Οικογενειών: Από την Πρόληψη στην Ενδυνάμωση», πραγματοποιείται στις 14 – 16 Νοεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ σ τη Λάρισα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές και ειδικούς επιστήμονες, με θεματικές ενότητες που αφορούν:

Πρόληψη, ψυχική υγεία και κοινωνική ενδυνάμωση των ΑμεΑ

Στήριξη της οικογένειας παιδιού με αναπηρία

Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα & οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΑ

Νοσοκομειακή οδοντιατρική & οδοντιατρική ειδικής φροντίδας

Υποστήριξη επαγγελματιών και ωφελουμένων σε δομές κοινωνικής πρόνοιας

Η διημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές, γονείς, φοιτητές και στελέχη κοινωνικών δομών, ενισχύοντας τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων γύρω από την ολιστική υποστήριξη των ΑμεΑ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.