Διημερίδα από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Λάρισα | 14 Νοε 2025, 09:51
Στη Λάρισα θα βρίσκονται σήμερα, καλεσμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Κ. Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ο Κωνσταντίνος Γλούμης–Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.
Το Σάββατο θα παρευρεθεί και η Ελεονώρα Μελέτη, Ευρωβουλευτής και Συντονίστρια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της διημερίδας που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).
Η διημερίδα, με τίτλο «Ολιστική Υποστήριξη ΑμεΑ και Οικογενειών: Από την Πρόληψη στην Ενδυνάμωση», πραγματοποιείται στις 14 – 16 Νοεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στη Λάρισα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές και ειδικούς επιστήμονες, με θεματικές ενότητες που αφορούν:
Πρόληψη, ψυχική υγεία και κοινωνική ενδυνάμωση των ΑμεΑ
Στήριξη της οικογένειας παιδιού με αναπηρία
Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα & οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΑ
Νοσοκομειακή οδοντιατρική & οδοντιατρική ειδικής φροντίδας
Υποστήριξη επαγγελματιών και ωφελουμένων σε δομές κοινωνικής πρόνοιας
Η διημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές, γονείς, φοιτητές και στελέχη κοινωνικών δομών, ενισχύοντας τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων γύρω από την ολιστική υποστήριξη των ΑμεΑ.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.