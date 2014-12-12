Διημερίδα στη Λάρισα από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Λάρισα | 16 Σεπ 2025, 11:36
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν στη Λάρισα εκδήλωση με θέμα: “Σύγχρονες Εξελίξεις στα Δομικά Υλικά -Νέες Τεχνολογίες - Νέος Κ.Τ.Σ.” Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καλλισθένους 4, Λάρισα).
Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα διεξαχθεί επίδειξη πρακτικών εφαρμογών και δομικών υλικών σε εργοτάξια της πόλης. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος Κουρέτας.
Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελούν οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και των δομικών υλικών.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει:
- Νέες προοπτικές στον κλάδο του σκυροδέματος
- Καινοτομίες σε υλικά υγρομόνωσης και θερμομόνωσης
- Δυνατότητες που προσφέρει η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία
- Θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια
Ομιλητές:
- Γιώργος Βλάχος, Αρχιτέκτων μηχανικός
- Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., μέλος επιτροπών Κ.Τ.Σ. & Μ.Ε.Τ.Σ.
- Ανδρέας Γραμματικούλης, MSc
- Σταύρος Αρχιτεκτονίδης,ΤEKTO HELLAS S.A.
- Michael Rorke, Director of CWS
- Ηλίας Δημητριάδης, Μηχ. Διαχ. Αποβλήτων, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
- Χρήστος Ροδόπουλος, Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE
- Φάνης Λέκκας , CWS ( Concrete Waterproofing Systems)
- Χριστίνα Γιώτσα, Εκπαιδεύτρια, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
- Δαρδιώτης Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφαλείας Αντιπρόεδρος Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής : 2410 257409
Email: diimerida2025@gmail.com
-Από το Βόλο θα υπάρχει λεωφορείο για την μεταφορά και επιστροφή των συμμετεχόντων .
-Τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο:2410 257409
(Ώρες επικοινωνίας 8:30 -15:30 ή στο αναγραφόμενο e-mail)