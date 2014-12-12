Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν στη Λάρισα εκδήλωση με θέμα: “Σύγχρονες Εξελίξεις στα Δομικά Υλικά -Νέες Τεχνολογίες - Νέος Κ.Τ.Σ.” Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καλλισθένους 4, Λάρισα).

Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα διεξαχθεί επίδειξη πρακτικών εφαρμογών και δομικών υλικών σε εργοτάξια της πόλης. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος Κουρέτας.

Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελούν οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και των δομικών υλικών.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει:

Νέες προοπτικές στον κλάδο του σκυροδέματος

Καινοτομίες σε υλικά υγρομόνωσης και θερμομόνωσης

Δυνατότητες που προσφέρει η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία

Θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια

Ομιλητές:

Γιώργος Βλάχος, Αρχιτέκτων μηχανικός

Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., μέλος επιτροπών Κ.Τ.Σ. & Μ.Ε.Τ.Σ.

Ανδρέας Γραμματικούλης, MSc

Σταύρος Αρχιτεκτονίδης,ΤEKTO HELLAS S.A.

Michael Rorke, Director of CWS

Ηλίας Δημητριάδης, Μηχ. Διαχ. Αποβλήτων, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Χρήστος Ροδόπουλος, Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Φάνης Λέκκας , CWS ( Concrete Waterproofing Systems)

Χριστίνα Γιώτσα, Εκπαιδεύτρια, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Δαρδιώτης Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφαλείας Αντιπρόεδρος Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος



Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής : 2410 257409

Email: diimerida2025@gmail.com



-Από το Βόλο θα υπάρχει λεωφορείο για την μεταφορά και επιστροφή των συμμετεχόντων .

-Τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο:2410 257409

(Ώρες επικοινωνίας 8:30 -15:30 ή στο αναγραφόμενο e-mail)