Μετά τη μεγάλη γιορτή του δεκαπενταύγουστου, οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον στη Ραψάνη, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, κατοίκων και επισκεπτών του χωριού.

Την Κυριακή, 17 Αυγούστου στις 19.00, στο βοτανόκηπο δίπλα στο αγροτικό ιατρείο της Ραψάνης, θα πραγματοποιηθεί δράση οικολογικού ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους με τίτλο «Τα μυστικά των βοτάνων – παίζουμε, μαθαίνουμε, φροντίζουμε», με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ένταξης «Τρελή Ροδιά» (https://trelirodia.gr/).

Πόσα μυστικά κρύβουν άραγε τα βότανα; Τι τσάι μπορεί να σε ανακουφίσει όταν πονάει το κεφάλι σου; Μπορεί ένα αρωματικό φυτό να βοηθήσει την υγεία μας; Μαζί με την ομάδα της Τρελής Ροδιάς, ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες και τις ανάγκες των βοτάνων μέσα από το παιχνίδι και τη χαρά της συμμετοχής.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί ανανεώνουμε τα φυτά στον βοτανόκηπο του χωριού και φτιάχνουμε χειροποίητα ταμπελάκια με τις ονομασίες και τις χρήσεις τους, για να θυμόμαστε πώς να τα φροντίζουμε και να τα αξιοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή!

Τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου στις 18.00, στο Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης, θα πραγματοποιηθεί τουρνουά μπάσκετ 3x3 με το Πρόγραμμα Προαγωγής αυτοβοήθειας και νέους της Ραψάνης.

Στόχος του τουρνουά είναι ένα παιχνίδι με διαφορετικούς όρους από τους συνηθισμένους, η χαρά του παιχνιδιού με γνώμονα την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη συμμετοχή!

Όποιες και όποιοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης: 2495061259, σημειώνοντας τα ονόματα των παικτών, την ηλικία και το όνομα της ομάδας!