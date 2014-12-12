Οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας - «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με ένα διήμερο εκδηλώσεων στις 24 και 25 Αυγούστου, που υπόσχεται χορό, γλέντι, μουσική και πολύ γέλιο.

Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, στις 20.00, με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Ραψάνης θα ξεκινήσει μια μουσική διαδρομή, μιαπατινάδα, που θα περιηγηθεί στις γειτονιές της Ραψάνης με στόχο να ξεσηκώσει τους κατοίκους και επισκέπτες του χωριού με παραδοσιακούς ρυθμούς και τραγούδια. Στη συνέχεια, θα στηθεί γλέντι στην πλατεία του χωριού! Την μπάντα αποτελούν οι ταλαντούχοι νέοι μουσικοί: Παναγιώτης Παναγούλης (λαούτο, τραγούδι), Κωστής Ματούλας (κρουστά), Χάρης Μαραγκίδης (κλαρίνο), Αλέξανδρος Γκόγκος (σαξόφωνο).

Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, στις 21.00, στην κεντρική πλατεία της Ραψάνης, θα πραγματοποιηθεί παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο «γιατρός δια της βίας», με το αγαπημένο μας πλέον Παναγιώτη Παναγούλη. Θα έχουμε την ευκαιρία, για ακόμη μια χρονιά, μικροί μεγάλοι, να παρακολουθήσουμε τις περιπέτειες του λαϊκού μας ήρωα και να γελάσουμε με την καρδιά μας με τα μπλεξίματα, αλλά και τις λύσεις που πάντα βρίσκει ο Καραγκιόζης!