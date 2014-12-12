Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιδαγωγικό διήμερο δράσεων στις 22 και 23 Αυγούστου.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 19.00, στο Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί ένα δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά, με αφήγηση και κατασκευές με τίτλο: «το μανιφέστο του κολιμπρί», με το σύλλογο Open School Days.

Το «μανιφέστο του κολιμπρί» γράφτηκε από τον σύλλογο «Open School Days» για να λειτουργήσει ως αξιακός χάρτης, σημείο κοινής αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τα μέλη του και όποιον/α άλλον/η το διαβάζει. Μέσα από την αφήγηση της ιστορίας του κολιμπρί, όπως αποτυπώνεται στα 13 άρθρα του μανιφέστο, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις ιδιαίτερες ιδιότητές του και να μάθουμε από αυτό. Στη συνέχεια, θα ζωγραφίσουμε τα στιγμιότυπα που μας ενέπνευσαν περισσότερο και θα φτιάξουμε τις δικές μας κονκάρδες.

*Το “Open School Days” λειτουργεί ως κολλεκτίβα ανάπτυξης κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως περιβάλλον ανάπτυξης ιδεών για αλλαγή. Μια κοινότητα ανθρώπων που θέλει από κοινού να προσπαθησει να ανακτήσει την αξιοπρέπεια της ιδέας, την πίστη ότι οι ιδέες μας τελικά μπορούν να δημιουργούν συνθήκες αλλαγής. Βασικά πεδία δράσης του είναι η εκπαίδευση και η κοινωνία των πολιτών.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 19.00, στο Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους με τίτλο: «Το αποτύπωμα του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων πάει…Ραψάνη!», με το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων.

Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένας Μύλος; Τι σχέση έχει o εργάτης κι o αγρότης; Είναι τελικά το σιτάρι διάσημο ή αλλιώς viral; Είναι δυνατόν οι καθημερινές μας επιλογές να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας; Παίζουμε ανακαλύπτοντας ή ανακαλύπτουμε παίζοντας ιστορίες που ταξιδεύουν από το χθες έως το σήμερα, ιστορίες από τη Λάρισα ως τη Ραψάνη, ιστορίες δίχως τέλος για τον Μύλο Παππά, τον θεσσαλικό κάμπο, τη διατροφή μας και την κλιματική αλλαγή. Μικροί και μεγάλοι φτιάχνουμε από μία οικολογική τσάντα με το αποτύπωμα του Μουσείου για να ξανασκεφτούμε όλα τα μικρά και τα πολύτιμα της ιστορίας, μέρος της οποίας είμαστε όλοι εμείς!