Ένα υπέροχο διήμερο για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους, γεμάτο παραμύθια από τη λαϊκή προφορική παράδοση αλλά και με πολυφωνικά τραγούδια από όλο τον κόσμο, ολοκληρώθηκε στη Ραψάνη, με ιδιαίτερη επιτυχία και με τεράστια συμμετοχή στα πλαίσια των καλοκαιρινών δράσεων που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας “Ξενώνας Ραψάνης” του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, την Παρασκευή 8 Αυγούστου, στον αυλόγυρο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε αφήγηση παραμυθιών από τη λαϊκή προφορική παράδοση της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου με συνοδεία με παραδοσιακών τραγουδιών και μουσικοκινητικών παιχνιδιών, με τίτλο «‘Λάτε να πούμε ψέματα πέντε σακιά γιομάτα». Κάτω από τα μεγάλα δέντρα, παιδιά και ενήλικες ακούσαμε όμορφα παραμύθια, γίναμε κι εμείς παραμυθάδες, ταξιδέψαμε σε κόσμους φανταστικούς, τραγουδήσαμε, αναπαραστήσαμε τους ήρωες των παραμυθιών και γελάσαμε με τα καμώματά τους! Αφήνοντας τον Άγιο Αθανάσιο, όλη η παρέα έφυγε με ένα μεγάλο χαμόγελο χαράς και ικανοποίησης!

Ευχαριστούμε θερμά την εξαιρετική Αγγελική Αγαλιανού για την ανταπόκρισή της στο κάλεσμά μας και τις πολύ όμορφες στιγμές που μας χάρισε με τα τραγούδια, τη μουσική και την αφήγησή της!

Στη συνέχεια, στις 9 Αυγούστου το βράδυ, στο θέατρο του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου πραγματοποιήθηκε συναυλία με το πολυφωνικό συγκρότημα της Ναταλίας Λαμπαδάκη «Lab ‘aTerre», με τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα, κάτω από το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου και σε ένα κατάμεστο θέατρο, ακούσαμε με προσήλωση το εξαιρετικό αυτό φωνητικό σύνολο σε τραγούδια και μελωδίες από τον Βώλακα, την Ήπειρο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Λίβανο. Ιδιαίτερα συγκίνηση αισθήκαμε τη στιγμή που το φωνητικό σύνολο αναφέρθηκε στους στίχους του τραγουδιού«ya habibi», συνδέοντάς τους με την Παλαιστίνη, τα Τέμπη, τις φασιστικές και ρατσιστικές δολοφονίες που έχουν συμβεί στο τόπο μας, περνώντας ένα δυνατό μήνυμα για αλληλεγγύη, ειρήνη, δικαιοσύνη!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τη φίλη μας Ναταλία Λαμπαδάκη για τη δημιουργική παρουσίατης για ακόμη μία χρονιά στις δράσεις μας και την υπέροχη ομάδα της για τις στιγμές ομορφιάς και συγκίνησης πουμας χάρισαν!

Το φωνητικό σύνολο «Lab ‘aTerre» αποτέλεσαν οι: Αγγελική Αγαλιανού, Γεωργία Ζάχου, Δήμητρα Καραπαναγιώτη, Δημήτρης Καραγιαννης, Κωνσταντίνα Καραντάνου, Χριστίνα Λαγούρη, Δήμητρα Μητσογιάννη, Χρύσα Μάγκρα, Θέμης Μπακογιάννης, Τζωρτζίνα Παπαδά, Γεωργία Παπανικολάου, Ελένη Πετροδημοπούλου, Μαρίλια Παυλίδη, Ηλέκτρα Σοϊλεμετζίδου, Βίκυ Τάτσιου.