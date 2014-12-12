Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς ανακοινώνει την διοργάνωση του Διήμερου Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην Κουτσουπιά, «κλείνοντας» τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 23-24 Αυγούστου σε συνεργασία με φωτογραφική ομάδα fplus, του διαδικτυακού φωτογραφικού περιοδικού fmag και του Δήμου Αγιάς. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην πλατεία της Κουτσουπιάς και θα περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, όπως έκθεση φωτογραφίας, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά και εφήβους, διαγωνισμό φωτογραφίας και φωτογραφικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

1η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας 2025

Photo Of The Day | (12:00–20:00)

Φωτογραφικός διαγωνισμός

Εργαστήριο Κυανοτυπίας για παιδιά και εφήβους | (17:00–19:00)

Μάντεψε Ποια – Διαδραστικό παιχνίδι φωτογραφίας | (19:00–20:00)

Φωτογραφικό Πάζλ για παιδιά | (20:00–21:00)

Φωτογραφίζοντας με κινητό τηλέφωνο – Σεμινάριο | (21:00–22:00)

Ζωγραφίζοντας με το φως – Νυχτερινό φωτογραφικό εργαστήριο | (22:00–24:00)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025