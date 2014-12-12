Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την διασφάλιση της παραμονής των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Συκούριο, Τύρναβο και Αγιά αναλαμβάνει ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης αφενός φέρνει το θέμα στη Βουλή με σχετική ερώτηση, αλλά και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλατύ και ενιαίο μέτωπο φορέων σε τοπικό επίπεδο, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση που τιτλοφορείται «η κυβέρνηση απέναντι στις ανάγκες των πολιτών: Τι μέλλει γενέσθαι με τα ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο;», ο Λαρισαίος Βουλευτής αναφέρει τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια, οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών πλήττουν αδιακρίτως τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα αυτές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ταχυδρομείου δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο αντιμετωπίζουν σχέδια οριστικής αναστολής λειτουργίας, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Η προσωρινή παράταση των τριών μηνών που δόθηκε δεν αποτελεί λύση· είναι απλώς ένας ανεπαρκής «καθαρτικός χρόνος», που αφήνει τις τοπικές κοινωνίες στο έλεος της αβεβαιότητας.

Η πλήρης διακοπή λειτουργίας αυτών των υποκαταστημάτων θα έχει καταστροφικές συνέπειες καθώς θα στερήσει ηλικιωμένους και ευάλωτα άτομα από μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας, εκθέτοντάς τους σε σοβαρούς κινδύνους, θα υπονομεύσει την καθημερινή λειτουργία μικρών επιχειρήσεων, αγροτών και επαγγελματιών που εξαρτώνται από την έγκαιρη αποστολή και λήψη αλληλογραφίας και πληρωμών και θα διαρρήξει την κοινωνική συνοχή, αφού τα υποκαταστήματα δεν είναι μόνο σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και χώροι επικοινωνίας, συνάντησης και αλληλεγγύης για τις τοπικές κοινωνίες.

Επειδή κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει σαφής ενημέρωση και συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον των υποκαταστημάτων αυτών.

Επειδή η αναβολή ή η υποβάθμιση των υπηρεσιών ταχυδρομείου σε αυτές τις περιοχές είναι απαράδεκτη και κοινωνικά επιζήμια και συνιστά αδιαφορία και υπονόμευση της καθημερινότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών.

Επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση των απαραίτητων υπηρεσιών για τους πολίτες και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: Ποιο είναι το αναλυτικό σχέδιο για το μέλλον των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ελαχιστοποίηση των σοβαρών αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών;»

Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Επιπρόσθετα, στο αίτημά του για έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα: «Κύριε Περιφερειάρχη,

Η πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων σε Συκούριο, Τύρναβο και Αγιά συνιστά αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη ενέργεια, η οποία αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για την περιφερειακή συνοχή και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ανάγκες της υπαίθρου.

Όπως έχω ήδη επισημάνει, η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς διοικητική, αλλά βαθιά πολιτική. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η Θεσσαλία και οι τοπικές κοινωνίες της αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης κατηγορίας. Το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στις συγκεκριμένες περιοχές συνεπάγεται κοινωνική απομόνωση, οικονομική ζημιά και απώλεια θέσεων εργασίας, πλήττοντας άμεσα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και, ιδίως, τους ηλικιωμένους και τους αγρότες που εξυπηρετούνται καθημερινά από τις τοπικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Το κράτος οφείλει να στηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι να τις αποσύρει, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης. Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην ύπαιθρο και στις ημιαστικές περιοχές δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η ενότητα των Δήμων, των Βουλευτών και της Περιφέρειας είναι προϋπόθεση για να σταλεί ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ευθύνης και αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που αποδυναμώνουν την περιφέρεια και αποξενώνουν τους πολίτες από το κράτος.

Για τον λόγο αυτό, αιτούμαι όπως συγκαλέσετε εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Διασφάλιση της παραμονής των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Συκούριο, Τύρναβο και Αγιά».

Για το σκοπό αυτό προτείνω όπως κληθούνε να συμμετάσχουν όλοι και όλες οι Βουλευτές και Βουλεύτριες του Νομού Λάρισας, οι Δήμαρχοι των Δήμων Αγιάς, Τεμπών και Τυρνάβου, καθώς και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί και θεσμικοί παράγοντες, ώστε, μέσα από συντονισμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, να διεκδικήσουμε την οριστική ανάκληση των αποφάσεων που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ισορροπία».