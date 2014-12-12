Με το σοβαρό θέμα της ευλογιάς που απασχολεί τον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας και όχι μόνο, ξεκίνησε το μεσημέρι η συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας και των κτηνοτρόφων παραγωγών γάλακτος.

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιείται στην αίθουσα του Περιφεριακού Συμβουλίου, στη Λάρισα, ασχολείται κατ΄αρχήν με το θέμα της ζωονόσου η αντιμετώπιση της οποία έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο του γάλακτος, φέρνοντας σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους. Παρόλα αυτά η χρήση του εμβολίου συνεχίζει να διχάζει καθώς υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις κατά πόσο το εμβόλιο είναι σε θέση να λύση το πρόβλημα ή να κάνει χειρότερα τα πράγματα για τους παραγωγούς.

Ενδεικτική είναι η άποψη, από την πλευρά των κτηνοτρόφων, του αντιπροέδρου της Δ.Ο.Φ. Μιχάλη Τζιότζιου ο οποίος άλλαξε θέση δικαιολογώντας τη στάση του ως εξής: "Είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Στην αρχή ήμουν κατά, ακούγοντας κι εγώ τους επιστήμονες, αλλά είδα στην περιοχή ότι δεν έμεινε καμία προβατίνα. Ή λοιπόν πάμε στο εμβόλιο για να σώσουμε ότι μπορούμε ή θα πεθάνουν όλα τα ζώα. Θεωρώ πως η φέτα δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα».

Ο ίδιος παράλληλα, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας έπαιρναν τα βοσκοτόπια από το χωριό μας Αθηναίοι και Κρητικοί. Ξεκίνησαν να κλέβουν κάποιοι και μέσα από το Δ.Σ. του οργανισμού», είπε.

Η Διεπαγγελματική στη σημερινή της συνεδρίαση πρόκειται να εκλέξει νέο πρόεδρο στη θέση του παραιτηθέντος Γιάννη Βιτάλη της Δωδώνης.

