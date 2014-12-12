Με παιδικές φωνές και γέλια γέμισε ο χώρος του Mini Golf στο Αλκαζάρ, όπου για μία ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων, έδωσε τσάντες στα παιδιά που φέτος θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού.

Πρόκειται για την καθιερωμένη εκδήλωση για τα «πρωτάκια», τα οποία παρέλαβαν τσάντες εξαιρετικής ποιότητας, που φέτος ήταν χορηγία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άλλωστε, πριν από έναν χρόνο, στην αντίστοιχη εκδήλωση, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού, είχε τονίσει ότι η Περιφέρεια στηρίζει την πολύτεκνη οικογένεια και τον Σύλλογο και είχε δεσμευτεί ότι σε επόμενη εκδήλωση θα το αποδείκνυαν έμπρακτα. Αυτό ακριβώς έγινε, με την Περιφέρεια να προσφέρει τις τσάντες, οι οποίες είναι από τα βιβλιοπωλεία Πάπουτσας και Αγναντής. Εκτός από τα σχολικά είδη που υπήρχαν μέσα στις τσάντες, το βιβλιοπωλείο Πάπουτσας, πρόσφερε επιπλέον παγουρίνο και κάποια ακόμη σχολικά είδη σε όλα τα «πρωτάκια».

Στην εκδήλωση παρέστη ο Βουλευτής Λαρίσης της Ν.Δ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο κ. Ευάγγελος Πλιάγκας, ως εκπρόσωπος της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κας Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία απέστειλε και χαιρετισμό. Επίσης χαιρετισμούς απέστειλαν o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής ΝΔ ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΙΚΗΣ κ. Γεώργιος Ρούντας οι οποίοι λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Την περιφέρεια εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού, η Αντιπερειφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα – Μπανταλού, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, κ. Χρήστος Γκουρομπίνος.

Τον Δήμο Λαρισαίων εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων κ. Ευάγγελος Παπαλέξης, ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας του Δήμου Λαρισαίων και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Αγορίτσας και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Δρυστέλλας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Οικονόμου, στον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Περιφέρεια για την χορηγία της, ενώ ευχαρίστησε και όλους τους χορηγούς που στηρίξαν την εκδήλωση, καθώς και τους επισήμους οι οποίοι τίμησαν τον σύλλογο με την παρουσία τους. Αναφέρθηκε στα απογοητευτικά στοιχεία που τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με τα οποία, τα τελευταία 15 χρόνια “χάθηκαν” 45.000 πρωτάκια, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σχολικές μονάδες να κλείνουν.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρακόπουλος, αρχικά τόνισε: Με χαρά είμαι σήμερα εδώ, για να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά του νέου ξεκινήματος για τα πρωτάκια που θα κάνουν το πρώτο βήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και είμαι μαζί σας και δεν το κρύβω, επειδή μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές. Θεωρούμε την οικογένεια ως στυλοβάτη της ελληνικής κοινωνίας”. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο δημογραφικό, που, όπως είπε, έγινε θέμα ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη να βρεθούν άμεσα λύσεις. “Χρειάζεται ένας εθνικός συναγερμός. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη ιδέα. Γιατί το δημογραφικό ξεπερνάει τις τετραετίες μιας κυβέρνησης. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να το ακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου.

Χρειάζονται πολύ περισσότερα από οικονομικά μέτρα. Ευελπιστώ ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μέτρα στήριξης της οικογένειας, μέτρα στήριξης νέων παιδιών προκειμένου να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Μέτρα στήριξης ειδικά των πολυμελών οικογενειών. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το υπόδειγμα, το πρότυπο αξιών στην ελληνική κοινωνία. Χάσαμε μάχες στο παρελθόν. Είναι καιρός να ανακτήσουμε το χαμένο αυτό έδαφος τα επόμενα χρόνια. Όλοι μαζί λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και να εργαστούμε για την αντιμετώπισή του. Πρέπει να μπει ένα τέλος στην ελεύθερη δημογραφική πτώση. Το ζήτημα πλέον είναι υπαρξιακό για την Ελλάδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις κοινές αξίες που έχουμε”, είπε χαρακτηριστικά.

Ευχές για μία καλή και δημιουργική χρονιά έδωσαν και όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, ενώ η κ. Κομήτσα τόνισε και τα εξής: “Για το δημογραφικό πρέπει όλοι εμείς οι φορείς να βρούμε λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένας δραστήριος σύλλογος που στηρίζει όλες αυτές τις οικογένειες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και για κάποιες κινήσεις που το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν από την πλευρά της Περιφέρειας. Αρχικά όσον αφορά ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα με αναπηρία, θα ανοίξει πρόσκληση για τη διαμόρφωση των σπιτιών, με πόρους της Περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα σπίτια τους πιο προσβάσιμα. Ακόμη ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει, είναι πακέτα ενίσχυσης των νέων μητέρων, τα οποία θα τα δίνουμε αμέσως μετά τη γέννα”.

Στην εκδήλωση κληρώθηκαν και δύο ποδήλατα, προσφορά τους συλλόγου, ενώ υπήρχαν και πολλά ακόμη δώρα και παγωτά για τα παιδιά. Οι επιχειρήσεις που προσέφεραν τα δώρα ήταν: Σκλαβενίτης, Παιδικό Όνειρο και Μπέλλος. Τα γλυκίσματα ήταν ευγενική προσφορά των Ζαχαροπλαστείων Μέλισσα.