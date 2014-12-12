Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από το δάκο, προχωρά στη διενέργεια του 2ου γενικού δολωματικού ψεκασμού από 04-9-2025 στους Δήμους Δήμους Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου και συγκεκριμένα στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες: Ραψάνη, Πυργετός, Αιγάνη, Ελάτεια, Μακρυχώρι, Συκούριο, Νέσσωνα, Καλοχώρι, Κυψελοχώρι, Όσσα, Ιτέα, Παραπόταμος, Ευαγγελισμός, Αμπελάκια και Τέμπη του Δήμου Τεμπών- Αγιά, Έλαφος, Ανατολή του Δήμου Αγιάς, – Πραιτώρι, Συκέα, Παλαιόκαστρο και Ευαγγελισμό του Δήμου Ελασσόνας και Αργυροπούλι, Ροδιά, Λυγαριά και Δελέρια του Δήμου Τυρνάβου.

Καθώς επίσης και την διενέργεια του 2ου Μερικού δολωματικού ψεκασμού από 04-09-2025 στον Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στις ακόλουθες Δημοτικές Κοινότητες: Γόννων – Ελαίας και Πουρναρίου.

Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί, που έχουν ελαιοκτήματα στις ψεκαζόμενες περιοχές, να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι, σύμφωνα με την υποχρέωση τους από την ένταξη τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας.