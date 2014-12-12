Ο Δήμος Αγιάς μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη συνεχίζει τις στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, υλοποιώντας δράσεις ενημέρωσης για την αξία του εμβολιασμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Κινητές Μονάδες ΕΟΔΥ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών στην περιφέρεια του Δήμου σχετικά με την πρόληψη και την φροντίδα υγείας.

Πρόγραμμα Εμβολιαστικών Δράσεων

Τετάρτη 29 Οκτωβριου2025

Δημοτική ενότητα Λακέρειας

Τοπική Κοινότητα Δήμητρας: Ωρα:10:00

Τοπική Κοινότητα Καστρίου: Ωρα:11:00

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης: Ωρα:12:00

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2025

Δημοτική ενότητα Αγιάς

Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς,Καφενείο Στάμα: Ωρα:11:00

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου, Αναψυκτήριο Κουκούλι : Ωρα:11:00

Τοπική Κοινότητα Ανάβρας, Πνευματικό Κέντρο: Ωρα:11:00

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Στέλλα Γωγουροπούλου τηλ: 6942675531

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

Δημοτική ενότητα Μελιβοίας

Τοπική Κοινότητας Μελιβοίας, Καφενείο Παπαρίζου Αντωνία: Ωρα:11:00

Τοπική Κοινότητα Σκήτης , Κοινοτικό Γραφείο: Ωρα:11:00

Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας , Καφέ ΣτέλλαΩρα:11:00

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Δημοτική ενότητα Ευρυμενών

Τοπική Κοινότητας Στομίου, Κοινοτικό Κατάστημα: Ωρα:10:30

Τοπική Κοινότητα Καρίτσας ,Κοινοτικό Κατάστημα : Ωρα:10:30

Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου, Καφενείο Φουντάρης: Ωρα:10:30

Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση όλων να την διασφαλίζουμε.

Στόχος μας μέσα από μια σειρά δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας , Παιδείας, Πολιτισμού ,Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου μας και των Επαγγελματιών υγείας να φέρουμε την δυνατότητα πρόληψης και ενημέρωσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγιάς.