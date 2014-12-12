Μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην τζαζ μουσική και την ιστορική εξέλιξη της Big Band, διοργανώνεται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με δωρεάν είσοδο για το κοινό και στις 18:00, για τους σπουδαστές του Δ.Ω.Λ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και της σειράς «Εκπαιδευτικές Συναυλίες – Μεγάλοι Σολίστ».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

για τους σπουδαστές του Ωδείου, με ανάλυση της ιστορικής πορείας, της αισθητικής φυσιογνωμίας και της καλλιτεχνικής σημασίας της Big Band από τη δεκαετία του 1930 έως τις μέρες μας. Συναυλία για τους σπουδαστές του Δ.Ω.Λ., που θα προσφέρει μια άμεση βιωματική γνωριμία με το είδος.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια της μουσικής ευαισθησίας των σπουδαστών και την ενίσχυση της δημιουργικής τους έκφρασης, μέσω άμεσης επαφής με καταξιωμένους επαγγελματίες μουσικούς και σύγχρονες μορφές μουσικής πράξης. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, επενδύοντας στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση και την πολιτιστική διάδραση με την τοπική κοινωνία, αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την αισθητική ποιότητα μέσα από συναυλίες που εμπνέουν.

Μουσικό σύνολο:PHILIPPOS NAKAS BIG BAND – JAZZ CONCERT

Διεύθυνση: Χρήστος Αναστασιάδης