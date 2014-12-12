Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία μία ακόμη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σπηλιωτών «Ο Κίσσαβος».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Μέσα από την καρδιά μας, ως μικρή αλλά δυνατή κοινότητα της Σπηλιάς, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους εσάς που προσήλθατε και προσφέρατε το πολυτιμότερο δώρο, το αίμα σας. Η συμμετοχή και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον πρόεδρο του χωριού μας, κ. Νίκο Σελήνη, για τη φιλοξενία και τη συνεργασία, καθώς και για την παραχώρηση του χώρου στην ταβέρνα «Το Μπουγάζι», όπου πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την άψογη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους:

τον ιατρό κ. Αναστάσιο Τζωρτζάτο,

τη νοσηλεύτρια κα. Αρετή Τσιάλτα,

και τον οδηγό του ΕΚΑΒ κ. Μάριο Κάπνια.

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και ζωής. Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει αυτή τη σπουδαία δράση για το καλό όλων μας."