Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ (Συνεχιζόμενη Δομή), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, πραγματοποίησε την δράση ενημέρωσης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου.

Έπειτα από την πρόσκληση του σχολείου, η Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας, Μαρία Ηλιοπούλου, με την παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβης Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, πραγματοποίησε μία ενημερωτική παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας, τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, το στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας πραγματοποίησε παρουσίαση προς τους μαθητές με στόχο ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας τους. Οι μαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν τα θετικά τους συναισθήματα, δημιουργώντας ένα κολάζ με τίτλο «Ο κήπος των συναισθημάτων» και παράλληλα, το δέντρο ψυχικής ανθεκτικότητας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κέντρου Κοινότητας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με την υποστήριξη της Δ/νσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας.

Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ (Συνεχιζόμενη Δομή) με Κωδικό ΟΠΣ 6003059, υλοποιείται από τον Δήμο Κιλελέρ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+). Επικοινωνία με το Κέντρο Κοινότητας. Δημοκρατίας και Σολωμού, Τ.Κ 41500, Πλατύκαμπος. Τηλ.:2410 971 675, email.: kentrokoinotitas@kileler.gov.gr