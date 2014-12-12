Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με το Βοήθεια στο Σπίτι και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη (14 Νοεμβρίου) ενημερώνουν πως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις :

– 10:30π.μ. – 12:00μ.μ. Δωρεάν Μετρήσεις Σακχάρου στην Πλατεία Λαού από τις από τις νοσηλεύτριες του Βοήθεια στο Σπίτι και

– 10:00π.μ. – 13:00μ.μ. OPEN DAY “Μικρές συμβουλές στην Καθημερινότητα με Διαβήτη” από την Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας.

Μετρήσου και εσύ! Μια σταγόνα αρκεί!