Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:30, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Η πρωτοβουλία που ανήκει στον Σύλλογο Λάρισας Διαβήτη (ΣΥΛ.ΛΑ.ΔΙ.) τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, με τη συμμετοχή εθελοντών ιατρών και μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση θα συνεχιστεί και αύριο, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από 10:00 έως 16:00 και 17:00 έως 19:00, στο ίδιο σημείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιούνται δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό και παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής διαχείρισης του διαβήτη.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, οι συμμετέχοντες φορείς παραχώρησαν χθες συνέντευξη Τύπου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη και ενημέρωση για τον διαβήτη.

Στη δράση συμμετέχουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Λάρισας Διαβήτη, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, η Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε: «Ας ενισχύσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι ο διαβήτης μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, με γνώση, υποστήριξη και φροντίδα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής.»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Λάρισας Διαβήτη, κ. Ιωάννα Τσακμακίδου, επισήμανε: «Οι φετινές δράσεις εστιάζουν στο κομμάτι του διαβήτη εντός των εργασιακών χώρων. Πίσω από κάθε άτομο με διαβήτη υπάρχει μία οικογένεια και η 14η Νοεμβρίου είναι μια μέρα που αγγίζει καρδιές. “Έλα μαζί για μία μέτρηση” είναι το μήνυμά μας.»

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.