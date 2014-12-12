Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η πρώτη δράση της Κινητής Ομάδας Υγείας στην Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας, στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής που υλοποιείται από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων. Τη δράση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων.

Παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, η αντιδήμαρχος – υπεύθυνη για το ΚΕΠ Υγείας κ. Σοφία Χατζηπλή και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βέρα Κυρίτση.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς παρεμβάσεων υγειονομικής φροντίδας που θα πραγματοποιηθούν σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Στην Ερέτρια, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, ενώ παράλληλα λειτούργησε ανοιχτή δράση για το κοινό με τη συμμετοχή ιατρού, όπου οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να μετρήσουν την αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο, τον δείκτη μάζας σώματος και να ενημερωθούν σχετικά με τον εμβολιασμό, κυρίως για την τρίτη ηλικία.

Η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας, μέσα από την ευέλικτη και στοχευμένη παρουσία τους σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Δίνουν προτεραιότητα στην ισότητα, την υγεία και την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, που συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε σταθερές δομές φροντίδας. Ως Δήμος Φαρσάλων ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τόσο πολύτιμες συνεργασίες για τον πολίτη» τόνισε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.

Η επόμενη δράση προγραμματίζεται για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.