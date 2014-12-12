Δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας κατά του καρκίνου του μαστού
Λάρισα | 27 Οκτ 2025, 18:11
Εκδήλωση-δράση διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην Πλατεία Ταχυδρομείου, κατά του καρκίνου του μαστού.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
“Η πρόληψη σώζει ζωές — και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να διαδώσουμε.
Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στην πλατεία Ταχυδρομείου, σας προσκαλούμε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή, τη δύναμη και —πάνω απ’ όλα— την πρόληψη.
Με μουσική, Zumba party και χορό, η Νατάσα Αλεξάνδρου (εκπαιδεύτρια Zumba) και ο DJ Γιάννης Καλλιμάνης μας παρασύρουν σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας για μικρούς και μεγάλους.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Συλλόγου «Αρωγή», διοργανώνει αυτή τη συμβολική δράση με στόχο να υπενθυμίσει ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Η ενημέρωση, ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η φροντίδα της υγείας μας αποτελούν το πιο δυνατό μας όπλο απέναντι στον καρκίνο του μαστού.
Ας σταθούμε δίπλα σε όσους δίνουν τη μάχη τους και ας γίνουμε πρεσβευτές της πρόληψης — γιατί κάθε εξέταση μπορεί να χαρίσει μια ζωή”.