Εκδήλωση-δράση διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην Πλατεία Ταχυδρομείου, κατά του καρκίνου του μαστού.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Η πρόληψη σώζει ζωές — και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να διαδώσουμε.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στην πλατεία Ταχυδρομείου, σας προσκαλούμε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή, τη δύναμη και —πάνω απ’ όλα— την πρόληψη.

Με μουσική, Zumba party και χορό, η Νατάσα Αλεξάνδρου (εκπαιδεύτρια Zumba) και ο DJ Γιάννης Καλλιμάνης μας παρασύρουν σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας για μικρούς και μεγάλους.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Συλλόγου «Αρωγή», διοργανώνει αυτή τη συμβολική δράση με στόχο να υπενθυμίσει ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η ενημέρωση, ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η φροντίδα της υγείας μας αποτελούν το πιο δυνατό μας όπλο απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Ας σταθούμε δίπλα σε όσους δίνουν τη μάχη τους και ας γίνουμε πρεσβευτές της πρόληψης — γιατί κάθε εξέταση μπορεί να χαρίσει μια ζωή”.