Η Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων και με την συνδρομή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι καθώς και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, θα δραστηριοποιηθεί σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φαρσάλων προσφέροντας υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί ανοιχτή δράση υγειονομικής φροντίδας στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες:

11/11/2025 στην Ερέτρια – Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας 20/11/2025 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 26/11/2025 στην Υπέρεια –Δημοτική Κοινότητα Υπέρειας

Πρόγραμμα υγειονομικής φροντίδας ανά Δημοτική Ενότητα:

09:00 έως 11:00 κατ’ οίκον επισκέψεις, για μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου.

11:00 έως 14:00 ανοιχτή δράση με την παρουσία Ιατρού για το κοινό με μέτρηση αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, δείκτης μάζας σώματος και ενημέρωση σχετικά με τον εμβολιασμό κυρίως στην τρίτη ηλικία.

Μέσα από την ευέλικτη και στοχευμένη παρουσία τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, δίνοντας προτεραιότητα στην ισότητα, στην υγεία και την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών, ιδιαίτερα σε όσους έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές δομές φροντίδας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.