Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στη Λάρισα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πρώτη συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφερομένων του ευρωπαϊκού έργου CLIBUS – Runway to carbonneutrality – Involvement of business communities in climate strategies, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η μεθοδολογία του έργου, καθώς και η σύνδεσή του με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας και τις ενεργειακές και κλιματικές του προτεραιότητες. Επιχειρήθηκε η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις στρατηγικές για το κλίμα και η ανάδειξη των σημαντικότερων προοπτικών και αναγκών διαμόρφωσης πολιτικής.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών φορέων της Περιφέρειας, γεγονός που αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας για τον ενεργό ρόλο της στην υλοποίηση στρατηγικών για την κλιματική ουδετερότητα. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι από τους:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Αγροτικός Συνεταιρισμός ΘΕΣγη

Αναπτυξιακή Εταιρεία Ολύμπου – ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Επιμελητήριο Λάρισας

Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

TYTΩ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες, προκλήσεις και καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της πρώτης Κοινής Θεματικής Μελέτης του έργου. Σκοπός είναι η από κοινού διαμόρφωση αποτελεσματικών περιφερειακών πολιτικών, που θα ενισχύσουν τη συμβολή των επιχειρήσεων-και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων-στην ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΚΕΤΑ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την ενεργή εμπλοκή των τοπικών φορέων στις επόμενες φάσεις του έργου, προωθώντας συνέργειες και μεταφορά καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον κ. Κουρέτα διερευνά και αξιοποιεί πηγές εξειδικευμένων επαφών και χρηματοδότησης, προκειμένου να συν-δημιουργήσει ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: https://www.interregeurope.eu/clibus