Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα φέτος αποκτά ιδιαίτερη λάμψη, καθώς μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής συμμετέχουν για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, όλα τα οινοποιεία και αποσταγματοποιεία της περιοχής, μέσα από το περίπτερο της Ένωσης Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου.

Συγκεκριμένα, στο ενιαίο περίπτερο θα φιλοξενηθούν:

• Αποστάγματα Καρδάση

• Αποσταγματοποιία Παπρά

• Οινοποιείο Βρυσσά

• Domaine Migas

• Stavrakis Winery

• Οινοποιείο Τσιλιλή

• Οινοποιεία – Αποσταγματοποιεία Βασδαβάνου

. Οινοποιία Γιάτσα

. Οινοποιείο Ανδρεου

• Κτήμα Ζαφειράκης

• Αποστάγματα & Οίνοι Κατσάρος

Με ξεχωριστά περίπτερα θα δώσουν το δικό τους στίγμα:

• ο ΑΟΣ Τυρνάβου

• το Κτήμα Παπρά

και η ΑΕΝΟΛ ΑΕ Ο.Τ.Α. με θεματολογία σχετική με το κρασί.

Η φετινή συμμετοχή αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποιότητα της αμπελοοινικής παραγωγής του Τυρνάβου και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας, εξωστρέφειας και ανάδειξης της τοπικής μας ταυτότητας.