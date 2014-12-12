“Δυνατό μήνυμα ελπίδας και ζωής έστειλε η Λάρισα” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λαρισαίων, αναφορικά με τη χθεσινή Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Δυνατό μήνυμα ελπίδας και ζωής έστειλε η Λάρισα, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στην 23η πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, που πραγματοποιήθηκε αργά χθες το απόγευμα, στους κεντρικούς πεζοδρόμους.

Με επίκεντρο το πιο εμβληματικό μνημείο της πόλης, το Αρχαίο Θέατρο και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025, Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, φορείς και σύλλογοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για ακόμη μία φορά, προκειμένου να μεταδώσουν μηνύματα ζωής και ελπίδας, αλλά και μιας διαφορετικής “λογικής” για τη μετακίνηση και δημιουργία στο κέντρο της πόλης.

«Η πόλη μας υποδέχεται με υπερηφάνεια τη φλόγα της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Μια φλόγα που ενώνει την Ελλάδα και μεταδίδει το πιο δυνατό μήνυμα: ότι η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη βαθιάς κοινωνικής ευθύνης, μια πράξη που σώζει ζωές», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στην ομιλία του για την έναρξη της τελετής βράβευσης.

«Ως Δήμος, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τέτοιες πρωτοβουλίες που ενώνουν την κοινωνία μας γύρω από τις αξίες της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Εκ μέρους όλων των δημοτών μας, συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές, τους εθελοντές και τους αιμοδότες που καθημερινά προσφέρουν ελπίδα και ζωή» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ακόμη η κ. Ειρήνη Μάνη, Ειδική Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών-υπεύθυνη Θεσσαλίας και πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης, ο κ. Ναούμ Σταμπουλτζής, Διευθυντής Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και η κ. Ελένη Γεωργιάδη, επίκουρη καθηγήτρια αιματολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία και την ανάγκη προσφοράς σε αίμα, για τη στήριξη των συνανθρώπων μας και του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν τρία μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης, για την προσφορά τους: οι κ.κ. Στάθης Κολιούλης, Απόστολος Βουβούσας και Ζήσης Ντανίκας, ο οποίος και είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φαλάνης.

Να σημειωθεί ότι και οι τρεις τους, εκπροσωπώντας το Δήμο Λαρισαίων, πριν λίγο καιρό τιμήθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας από συλλόγους-μέλη της σε όλη την Ελλάδα.

Την ευθύνη της διοργάνωσης και παρουσίασης για τη Λαμπαδηδρομία στη Λάρισα είχε η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χρύσα Τζιαστούδη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με μια μουσική «έκπληξη», μέσα στο Αρχαίο Θέατρο, με τη συμμετοχή χορωδίας υπό την ευθύνη του μαέστρου Δ. Καρβούνη.

Να σημειωθεί ότι η Λαμπαδηδρομία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, με τη στήριξη και πολύτιμη συνδρομή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και την Ελληνική Αστυνομία.

Φορείς και σύλλογοι, μεταξύ άλλων, που συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία είναι: Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης, Εταιρεία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου, Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων, Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν.Λάρισας, Σύλλογος «Η Ανατολική Ρωμυλία», Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Σαμαρείτες) – Παράρτημα Λάρισας, Prosvation Promote Actions of Innovation, Πολιτιστικό Σωματείο «Η Φλόγα», Σύλλογος Γριζανιτών Λάρισας, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Δράκου, Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς», Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού-ΤΤ Λάρισας, Πρόσκοποι Λάρισας, Σύλλογος Γυναικών Β.Ηπείρου «Άσβεστη Φλόγα», ενώ το “παρών” έδωσαν και δεκάδες πολίτες.

Εβδομάδα Κινητικότητας: Συνέχεια με Trophy Tour και Bubble day

Να σημειωθεί ότι και η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, που φέτος έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι εκδηλώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και αυτές που ακολουθούν, μέσα στο επόμενο τριήμερο, έχουν σαν κεντρική ιδέα τη δημιουργική, συμπεριληπτική αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Trophy Tour Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την ΕΠΟ, στην Κεντρική πλατεία

Ώρες: 11:00-21:00

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025:

Γιορτάζουμε την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, με πολλές δράσεις:

9ος Μαραθώνιος για παιδιά με χρόνια νοσήματα από την UNESCO: (9.00: Αφετηρία στο Α’ Αρχαίο Θέατρο – 13.00: Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία)

Πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων (9.00 – 13.00): Οι οδοί Παπαναστασίου, Κύπρου και Μ.Αλεξάνδρου μεταμορφώνονται σε ανοιχτούς χώρους άθλησης, με τα παιδιά αθλητικών συλλόγων και φορέων να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μεταδώσουν το μήνυμα «Κινητικότητα για όλους, δημόσιος χώρος για όλους».

Bubble Day, για μικρούς και μεγάλους, στην Κεντρική πλατεία (13:00-14:30): Μια ιδιαίτερη εκδήλωση, με μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις περιμένει τους μικρούς συμπολίτες μας -θα μοιραστεί ο απαραίτητος ατομικός εξοπλισμός και μικροί-μεγάλοι θα διασκεδάσουν με έναν πρωτότυπο και μαγευτικό τρόπο.

Να σημειωθεί ότι ειδικά για την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, οι Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας θα μεταφέρουν δωρεάν τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στην Κεντρική πλατεία.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο – Πάρκο Αλκαζάρ (9.00πμ έως 1.00μμ) – Για μαθήτριες-μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Eπισκέψεις σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Αστικό ΚΤΕΛ: Ενημέρωση των παιδιών Β/θμιας Εκπαίδευσης και πρακτική εφαρμογή ορθής χρήσης του αστικού λεωφορείου.

«Μπαίνω στον κόσμο των ΑΜΕΑ»: Παιχνίδι για την κατανόηση δυσκολιών κυκλοφορίας ΑΜεΑ με προβλήματα όρασης.

Ζωγραφική με θέμα τις αειφορικές μετακινήσεις στην πόλη

Ενημέρωση παιδιών Β/θμιας Εκπαίδευσης από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, για την ορθή χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων/σκούτερ.

Διοργανωτές & συμμετέχοντες φορείς στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 στη Λάρισα

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ, Δημοτική Αστυνομία

Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Γυάλινος Κόσμος»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας

Unesco

ΣΕΓΑΣ, ΕΠΟ, ΕΣΚΑΘ, ΕΠΣΛ

ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας

Τροχαία Λάρισας

Σωματείο Διανομέων Ν. Λάρισας

Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Σύλλογος Ταξί Ν. Λάρισας

Χορηγοί: Victoria Cinemas, Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας”.