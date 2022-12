Μια ποιητική βραδιά με καλεσμένες δύο διεθνείς ποιήτριες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 19:30, στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού και Φαρμακίδου) στη Λάρισα.

Οι βραβευμένες ποιήτριες Ana Svetel (Σλοβενία) και Marja Dejanοvic (Κροατία) θα διαβάσουν ποιήματά τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Θάνος Γώγος.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έγκριτου Ευρωπαϊκού δικτύου Ποιητών και Λογοτεχνικών Φεστιβάλ Versopolis, από τον Κύκλο Ποιητών και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών δήμου Λαρισαίων. Ο Κύκλος ποιητών είναι το σωματείο Ποιητών στην Ελλάδα. Μέλη του είναι οι Λαρισαίοι ποιητές Θάνος Γώγος (μέλος του Δ.Σ.), Κώστας Λάνταβος και πρόσφατα εκλέχτηκε και ο νεαρός ποιητής Πέτρος Σκυθιώτης.

Βιογραφικά :

Ana Svetel/ Άνα Σβέτελ

Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών στο II. gimnazija του Μάριμπορ και του Ωδείου, η Άννα Σβέτελ (Μάριμπορ 1990) αποφοίτησε από το τμήμα Εθνολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας του Ινστιτούτου Τεχνών της Λιουμπλιάνα.

Εκεί, εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τις κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές του φωτός, του σκότους και του καιρού στην Ισλανδία.

Το ποιητικό της βιβλίο Lepo in prav (LUD Literatura 2015) ήταν υποψήφιο για το βραβείο Debut of the year.

Το 2019 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων Dobra družba, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο Novo mesto και έτυχε θερμής υποδοχής από κριτικούς και αναγνώστες. Και τα δύο βιβλία της σύντομα εξαντλήθηκαν και επανεκδόθηκαν.

Εννέα από τα διηγήματα του Dobra družba διασκευάστηκαν για μια σειρά ραδιοφωνικών έργων, τα οποία μεταδόθηκαν για πρώτη φορά στο εθνικό ραδιόφωνο το 2020.

Η Ana Svetel συμβάλλει με ποιήματα και πεζά της στα κυριότερα λογοτεχνικά περιοδικά της Σλοβενίας (Literatura, Dialogi, Sodobnost), καθώς και με λογοτεχνικές στήλες και δοκίμια σε διάφορα μέσα ενημέρωσης (Večer, Outsider, Razpotja, Airbeletrina).

Έργα της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα γλώσσες και έχουν συμπεριληφθεί σε δύο ανθολογίες. Ως ποιήτρια, είναι μέλος του διεθνούς λογοτεχνικού δικτύου Versopolis.

Marija Dejanović / Μάρια Ντεγιάνοβιτς

Η Marija Dejanović (1992) είναι ποιήτρια και θεατρική συγγραφέας. Σπούδασε Συγκριτική Φιλολογία και Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ. Ζει μεταξύ Ζάγκρεμπ, Κροατίαs και Λάρισας και έχει εκδώσει τρία βιβλία ποίησης: 2018 – Etika kruha i konja (Βραβείο Goran για νέους ποιητές, βραβείο Kvirin για νέους ποιητές), 2019 – Središnji god (Βραβείο Zdravko Pucak για νέους ποιητές), 2021 – Dobrota razdvaja dan i noć (επιλεγμένη λίστα για το μεγαλύτερο Κροατικό βραβείο ποίησης, Tin Ujević) και μία θεατρική παράσταση Ne moramo više govoriti, svi su otišli (Βραβείο Marin Držić για το έτος 2020 από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κροατίας).

Μεμονωμένα ποιήματά της βραβεύτηκαν με το Βραβείο Milo Bošković (2021), το Βραβείο DiBiase Poetry Contest (2021) και το Βραβείο Castello di Duino (2022).

Στην Ελλάδα εκδόθηκε μία τρίγλωσση επιλογή της τελευταίας της ποίησης Ορατό Οστό (2020, Κύκλος Ποιητών), ενώ μεταφρασμένα ποιήματά της δημοσιεύτηκαν σε περίπου 15 γλώσσες του κόσμου.Βιβλία της έχουν εκδοθεί στη Κροατία τη Σερβία την Ελλάδα και σύντομα στις ΗΠΑ και τη Σλοβενία.

Είναι μέλος της Κροατικής Εταιρείας Συγγραφέων, του Κέντρου PEN της Κροατίας και της πλατφόρμας διεθνών ποιητών και φεστιβάλ Versopolis. Είναι μία από τις συντάκτριες του περιοδικού Tema και αναπληρώτρια διευθύντρια του Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης.

*Βιβλία της Άνας Σβέτελ και της Μάριας Ντεγιάνοβιτς, θα μοιραστούν δωρεάν στο κοινό.

Είσοδος ελεύθερη.