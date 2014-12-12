Δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Λάρισα για τον εορτασμό της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Το ΝΤ Λάρισας της ΑΔΕΔΥ διοργανώνει επετειακή εκδήλωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου (Νομαρχία), ενώ το Εργατικό Κέντρο Λάρισας διοργανώνει συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας

Στις 6 μ.μ. θα προηγηθεί κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου.