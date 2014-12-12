Την έντονη διαμαρτυρία του προς την αθηναϊκή οικονομική ιστοσελίδα bankingnews.gr, απέστειλε, μέσω εξωδίκου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Λιούτας για δημοσίευμα με τίτλο "τα Ζωνιανά της Θεσσαλίας" το οποίο τον εμπλέκει, μαζί με μέλη της οικογενείας του, στις παράνομες χρηματοδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Τρικαλινός βουλευτής μεταξύ άλλων τονίζει ότι ”Το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων, που έλαβαν τα συγγενικά μου, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, πρόσωπα, συνδέεται και συνέχεται με την άσκηση απολύτως καθαρής, νόμιμης και υπαρκτής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ευχερώς ελέγξιμης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας και αναμφίβολα γνωστής στο σύνολο της τρικαλινής κοινωνίας. Είναι δε όλα τα σχετικά στοιχεία δημόσια αναρτημένα και προσβάσιμα σε έλεγχο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο”. Επίσης, απευθυνόμενος στην διεύθυνση του Μέσου και στον συντάκτη του δημοσιεύματος, υπογραμμίζει ότι "από την απλή και μόνο ανάγνωση του τίτλου του δημοσιεύματος, που ενέχει, αντικειμενικά και εκ προοιμίου, καταφανή πρόθεση και σκοπό αρνητικού επηρεασμού του αναγνώστη σε βάρος μου, είναι πρόδηλο και σαφές, ότι το πρόσωπο, που κατά βάση και κατά κύριο λόγο στοχοποιείται και πλήττεται ή επιχειρείται να πληγεί δια αυτού του δημοσιεύματος, είναι αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα το δικό μου, αφού γίνεται, αναφορά τόσο των στοιχείων μου όσο και κυρίως της ιδιότητας μου, ως Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας".

Ο βουλευτής ζητάει επίσης από την ιστοσελίδα να αναρτήσει το εξώδικό του και να μην αναφερθεί ποτέ ξανά στον ίδιο με παρόμοια δημοσιεύματα, επιφυλασσόμενος να προσφύγει στην δικαιοσύνη.

Εξώδικο στο ίδιο σάιτ έστειλε και η αντιδήμαρχος Φαρκαδόνας και υπάλληλος της ΕΑΣ Τρικάλων Ειρήνη Κακαϊτσα, για φωτογραφία που δημοσίευσε το bankingnews.gr με την ίδια και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη. Η κυρία Κακαϊτσα διαμαρτύρεται ότι η φωτογραφία ήταν αναρτημένη στον λογαριασμό της στο fb και είναι προσωπικό δεδομένο. Ωστόστο το σάιτ απάντησε δημοσιεύοντας παλαιότερη ανάρτηση του krinilive.gr με την ίδια φωτογραφία.

