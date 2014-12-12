Είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την γεωργία στη Θεσσαλία - και ειδικά για την πεδιάδα της Λάρισας-, που έρχεται να στηρίξει την αρδευόμενη καλλιέργεια, εντούτοις πέρασε κάτω από τα ραντάρ δημοσιότητας παρόλο που το κόστος του θα ανέλθει στα 33 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για την άντληση νερού από τον Πηνειό με σκοπό την άρδευση εκτάσεων των περιοχών Κοιλάδας, Αγίων Αναργύρων και Κραννώνα. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των εγγειοβελτιωτικών υποδομών που χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ 2023-2027 και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς οι Δήμοι Λαρισαίων και Κιλελέρ δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις για να το φέρουν εις πέρας.

Η ιδέα βασίζεται στην άντληση νερού από τον Πηνειό ποταμό κατά τη χειμερινή περίοδο και στην αποθήκευσή του σε δύο μεγάλες χωμάτινες λιμνοδεξαμενές, ώστε να διατίθεται για άρδευση το καλοκαίρι, όταν οι ανάγκες των καλλιεργειών κορυφώνονται.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

* Κατασκευή αντλιοστασίων στον Πηνειό πλησίον του οικισμού Κάστρου, απ’ όπου θα αντλείται το νερό.

* Δύο ανεξάρτητες λιμνοδεξαμενές: Μία στην Κοιλάδα (377 στρέμματα, χωρητικότητας 1,5 εκατ. κ.μ.) και μία στους Αγίους Αναργύρους (400 στρέμματα, χωρητικότητας 1,5 εκατ. κ.μ.).

* Αγωγούς μεταφοράς συνολικού μήκους σχεδόν 30 χλμ. από τα αντλιοστάσια προς τις δεξαμενές.

* Αντλιοστάσια άρδευσης που θα τροφοδοτούν κατευθείαν τα αγροκτήματα.

* Αρδευτικά δίκτυα μήκους 16 χλμ. στην Κοιλάδα και 14 χλμ. στους Αγίους Αναργύρους, με υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς στις παρυφές αγροτικών δρόμων και στα όρια αγροκτημάτων.

* Συνοδά έργα διέλευσης αγωγών από ρέματα και τάφρους.

Η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται περίπου σε 7.000 στρέμματα, με την προοπτική να ενισχυθεί σημαντικά η παραγωγικότητα και να μειωθεί η εξάρτηση των αγροτών από γεωτρήσεις που επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογράφτηκε πρόσφατα και προσεχώς αναμένονται οι πρώτες δημοπρασίες.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr