Δυο μηχανικούς θέλει να προσλάβει ο Δήμος Λαρισαίων
Ειδήσεις | 15 Νοε 2025, 08:29
Στην πρόσληψη δυο μηχανικών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Δόμησης θα προχωρήσει ο Δήμος Λαρισαίων.
Πρόκεiται για την ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών/Ειδ. ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, και αν δεν βρεθεί τέτοια, εναλλακτικά θα προσληφθούν ΠΕ Μηχανικών/Ειδ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια 24 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες στο δήμο.
Ε.Π. kosmoslarissa.gr
