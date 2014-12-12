Στην πρόσληψη δυο μηχανικών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Δόμησης θα προχωρήσει ο Δήμος Λαρισαίων.

Πρόκεiται για την ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών/Ειδ. ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, και αν δεν βρεθεί τέτοια, εναλλακτικά θα προσληφθούν ΠΕ Μηχανικών/Ειδ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια 24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο δήμο.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr