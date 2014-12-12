Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο ορκωμοσίες μονίμων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3081/22-08-2025/τ.Γ.

Συγκεκριμένα στις 25-09-2025,ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ως αναπληρωτής του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Κων/νος Καρακούσης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση και του Διευθυντή Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χαρίλαο Αποστολίδη, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Αικατερίνη Ξουρίδα- ΠΕ Νοσηλευτικής και του κ. Επαμεινώνδα Κατή- ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Ηλεκτρολόγων, οι οποίοι τέθηκαν άμεσα στη διάθεση των Υπηρεσιών του Γ.Ν. Λάρισας.