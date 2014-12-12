Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας έδωσε στη δημοσιότητα τα συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Σε 15 τροχαία (έναντι 18 τον αντίστοιχο μήνα του 2024) καταγράφηκαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα (έναντι 3 το 2024), κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα (έναντι 2 το 2024) και 13 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (όπως και το 2024).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 19 παθόντες (έναντι 29 το 2024), εκ των οποίων 2 νεκροί (έναντι 3 το 2024), κανένας βαριά τραυματίας (έναντι 2 το 2024) και 17 ελαφρά τραυματίες (έναντι 24 το 2024).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Οκτώβριο 2025 πραγματοποιήθηκαν 43.535 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10.340 παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων 1.892 για παραβάσεις ταχύτητας.